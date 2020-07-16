زيادة الاعتمادات المالية للمنوفية بنسبة 100%

استعرضت وسام مراد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، جهود محافظ المنوفية بشأن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة عن العام المالي 2020/2021 م بنسبة تقترب من 100% عن العام المالي السابق 2019/2020.

وبلغت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي وفقا لكتاب وزارة التنمية المحلية، نحو 410,285 مليون جنيه بين خزانة عامة وتمويل ذاتي بزيادة تقترب من 100% عن العام السابق.

وفي ضوء توجيهات محافظ المنوفية جرى توزيع اعتمادات الخطة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية، وكانت الأولوية لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق ومنظومة النظافة وتحسين البيئة، كما جرى توزيع اعتمادات الخطة على مستوى البرامج التنموية لتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء ورصف طرق وكباري وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، إضافة إلى قطاع الأمن والإطفاء والمرور وشرطة المرافق.

وجرى توقيع العديد من البروتوكولات لتنفيذ مشروعات الخطة، إذ جرى توقيع بروتوكول بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بمبلغ 200 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الرصف داخل المدن والطرق المحلية، وتوقيع بروتوكول مع هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروعات الإنشاءات وتطوير الحدائق والمواقف والأسواق مع الديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية ضرورة اتخاذ الإجراءات لبدء تنفيذ الخطة اعتبارا من 1/7/2020، ومراعاة الإسراع في الإجراءات للانتهاء من التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة وفي أسرع وقت ممكن، والمتابعة المستمرة من الإدارة العامة للتخطيط مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية والمقايسات التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها تمهيدا للطرح والترسية والبدء في التنفيذ، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لإنجاز الأعمال في القطاعات بالشكل الجيد والكفاءة المطلوبة.