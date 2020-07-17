مطار القاهرة يستقبل 14772 مسافرا على متن 134 رحلة خلال الساعات المقبلة

وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة، يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 68 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 10144 مسافرًا، كما يغادر المطار 66 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية وعربية وإفريقية، تقل على متنها 4628 مسافرًا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، كما تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.