مطار القاهرة يستقبل 1500 مسافر على متن 142 رحلة في الـ24 ساعة المقبلة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 68 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 10 آلاف و105 مسافرين، كما يغادر المطار 74 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية وعربية وإفريقية، تقل على متنها 4 آلاف و896 مسافرًا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنَّ صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.