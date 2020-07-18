20 رحلة تغادر مطار القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 20 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة، تقل على متنها 1592 مسافرا من جنسيات مختلفة، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بالمطار، شهدت صالات السفر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مغادرة 20 رحلة دولية في طريقها لعدة دول بالخارج، منها الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، هولاندا، إسبانيا، النمسا، روسيا، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، سوريا.

واتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.