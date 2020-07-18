مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 3308 مسافرين من جنسيات مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 19 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها 3308 مسافرين، قادمين من عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية وإفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 19 رحلة بينهم رحلات قادمة من "الولايات المتحدة الاميركية، المانيا، اليونان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، عمان، سوريا، لبنان، أثيوبيا، غينيا".

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.