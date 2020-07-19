تباين آراء طلاب الثانوية في امتحان الجيولوجيا بجنوب سيناء

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء، في امتحان الجيولوجي، وأكد عدد من الطلاب والطالبات أن الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، بينما قال البعض إن الامتحان كان صعبا وطويلا والوقت غير مناسب.

الطلاب محمد علي وأحمد سيد وناجي محمود، أكدوا أن الامتحان جاء مباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة مناسبة للوقت.

والطالبات ندى جميل وآلاء محمد أكدتا أن الامتحان جاء صعب وطويل وغير مناسب للوقت فقد كان يحتاج لوقت أطول.

فيما أكد الطلاب أن امتحان الرياضة البحتة جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، والفرحة الأكبر كانت في امتحان علم النفس الذي جاء كما وصف الطلاب سهل وعوض صعوبة المواد السابقة.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي بلاغات بشأن الامتحانات، موضحا أن جميع اللجان تطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.