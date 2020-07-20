4 مطارات تستقبل 1146 مصريا عائدين من الكويت اليوم

تستقبل المطارات المصرية اليوم، 1146 مصريا عائدين من الكويت، إلى مطارات القاهرة، وبرج العرب، وسوهاج، أسيوط، والأقصر، عبر 7 رحلات جوية.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ مطار القاهرة الدولي سيستقبل رحلتين تقلان على متنهما 421 راكبا، بينما يستقبل مطار برج العرب، رحلتين تقلان على متنهما 290 راكبا، ويستقبل مطار سوهاج الدولي رحلة على واحدة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا، فيما يستقبل مطار الأقصر الدولي، رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا.

وأكدت المصادر، أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران النيل، وشركة العربية - مصر وشركة طيران المصرية.