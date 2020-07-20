رئيس التحرير

محمود مسلم

4 مطارات تستقبل 1146 مصريا عائدين من الكويت اليوم

كتب:

أيمن حمزة
09:45 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
4 مطارات مصرية تستقبل اليوم 1146 مصري عائدين من الكويت خلال الـ 24 ساعة القادمه

4 مطارات مصرية تستقبل اليوم 1146 مصري عائدين من الكويت خلال الـ 24 ساعة القادمه

تستقبل المطارات المصرية اليوم، 1146 مصريا عائدين من الكويت، إلى مطارات القاهرة، وبرج العرب، وسوهاج، أسيوط، والأقصر، عبر 7 رحلات جوية.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ مطار القاهرة الدولي سيستقبل رحلتين تقلان على متنهما 421 راكبا، بينما يستقبل مطار برج العرب، رحلتين تقلان على متنهما 290 راكبا، ويستقبل مطار سوهاج الدولي رحلة على واحدة تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا، فيما يستقبل مطار الأقصر الدولي، رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا.

وأكدت المصادر، أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، شركة طيران الجزيرة الكويتية، شركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة طيران النيل، وشركة العربية - مصر وشركة طيران المصرية.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12971 مسافر على متن 115 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 3308 مسافرين من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 1193 مسافرا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 99 رحلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 129 رحلة تقل 8716 مسافرا

وزيرا الطيران والسياحة والآثار يتفقدان متحف مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي يستقبل 15 رحلة خلال اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 107 رحلات طيران خلال الـ 24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يستقبل 800 مسافر من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12 رحلة دولية أقلت 1890 مسافرا