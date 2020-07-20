الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة على مساحة 70 فدانا ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن قرب الانتهاء من إنشاء مشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، وذلك تمهيدا لافتتاحه، والذي يعد واحداً من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 محافظة، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المشروع تم إنشائه على مساحة 70 فدانًا، ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية، كذلك مبان خدمية وإدارية، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

وأكد محافظ بني سويف، أن مراحل إنشاء المشروع وصل مراحله الأخيرة، وقيد الانتهاء من التشطيبات النهائية، حيث تم الانتهاء من أعمال التليفونات بعد قيام الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل الخدمة بنظام الألياف الضوئية "FTTH"، المستخدم في توصيل خدمات التليفون والإنترنت للمنازل، وهي أول مرة يتم توصيل الخدمة بهذا النظام لكيان أو منشأة صناعية، فضلاً عن الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء.

ولفت غنيم، إلى توجيهه مدير المنطقة بالتنسيق مع مسؤولي المرافق المعنيين لعمل مراجعة شاملة ونهائية لكافة المرافق من مياه وصرف وكهرباء وتليفونات ومراجعة أنظمة الحماية المدنية قبل افتتاحه رسميا خلال الفترة القليلة القادمة.