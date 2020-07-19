مطار القاهرة يستقبل 3821 مسافرا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية، تقل على متنها 3821 مسافرا من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار إن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم كثافة تشغيل عالية، ووصلت رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخرى قادمة من عدة دول منها "الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والسعودية، وإثيوبيا، واليمن، وتونس، والسودان، ولبنان"، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

واتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.