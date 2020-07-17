تقل 2943 راكبا إلى 22 دولة.. 38 رحلة تغادر مطار القاهرة اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، 38 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج، تقل على متنها 2943 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات السفر بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مغادرة 38 رحلة دولية في طريقها لعدة دول منها "الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، النمسا، اليونان، قبرص، روسيا، تركيا، رومانيا، المجر، نيجيريا، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، أثيوبيا، عمان، اليمن، غينيا".

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث جرى الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، وذلك تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.