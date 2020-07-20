اليوم.. 2555 مسافرا يغادرون القاهرة عبر 20 رحلة طيران دولية

غادرت مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 20 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة، تقل على متنها 2555 مسافرا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات السفر شهدت، مغادرة 20 رحلة دولية في طريقها لعدة دول بالخارج ، منها «فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، اليونان، الدنمارك، الهند ، الكويت ، السعودية ، الإمارات، البحرين، إثيوبيا، عمان، اليمن» .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار .