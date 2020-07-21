عماد أديب: السيسي أعد العدة.. والعسكريون أكثر من يقدرون أهوال الحرب

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام مسئولية تاريخية، يشفق عليه فيها، لأنه أمام قرار كبير جدًا، فيما يتعلق بتدخل القوات المسلحة، عبر الحدود الغربية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن: "العسكريين أكثر من يقدرون أهوال الحرب، ويحاولون دائما تجنب ذلك حتي استنفذ كافة الوسائل الدبلوماسية والسرية لتجنب، والرئيس السيسي أعد العدة، ومشي على كل الخطوات الممكنة بمبادرات وحوارات واتصالات مع زعماء العالم".

وتابع: "وإذا ما وصل إلى قرار حرب الضرورة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو لقرار الحرب، لكنه أعد العُدة، وسار على كل الخطوات الممكنة مثل المبادرات السياسية وحوارات مع كل زعماء العالم أنهاها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقرار سيكون تاريخيًا".