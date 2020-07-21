توقف قلبه لحظات.. إنقاذ حياة شاب مصري على طائرة قادمة من السعودية

نجح طاقم طبي على طائرة النيل القادمة من المملكة العربية السعودية، في طريقها إلى القاهرة، في إنقاذ حياة شاب مصري الجنسية، توقف قلبه على الطائرة نتيجة مضاعفات مرضية، وهبطت الطائرة وعليها الراكب بصحة جيدة بعد تدخل الطاقم الطبي وتم نقله إلى المستشفى فور هبوط الطائرة.

وقالت مصادر طبية بالمطار، فوجئ طاقم ضيافة رحلة طيران النيل رقم 2482 القادمة من مدينة الجوف بالسعودي، بسوء الحالة الصحية لراكب المصري، ويبلغ من العمر 36 عاما، حيث أصيب لتوقف في القلب، وتبين أنه مريض قلب ويعاني من شلل نصفي وفشل كلوي، وكان في طريقه إلى القاهرة لاستكمال علاجه.

وقام الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار بمساعدة إلهام زينهم، العاملة بالحجر الصحى، أثناء تواجدهما لإنهاء إجراءات وصول الركاب على الطائرة ومناظرتهم قبل الهبوط للتأكد من خلوهم من أي عدوى، بعمل إنعاش قلبى رئوي وتدخل طبي، حتى عاد نبض القلب بعد توقفه واستعاد الراكب لوعيه .

فور هبوط الطائرة بالمطار، قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار نقل الراكب تحت إشراف طبي كامل إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار بعد إنهاء اجراءات وصوله.