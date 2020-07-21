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محمود عزب يكشف تفاصيل مشروعه في الأسمرات لاكتشاف المواهب

عزل: لقيت فيهم أصوات جميلة زي هاني شاكر

كتب:

محمد عزالدين
04:46 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الفنان محمود عزب

الفنان محمود عزب

تحدث الفنان محمود عزب، عن تفاصيل تبنيه مشروعا لاكتشاف المواهب في حي الأسمرات بين الأطفال القاطنين في هذا الحي.

وقال "عزب"، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "مشروع الأسمرات مشروع عظيم وجميل وأنا قمت بزيارته من أكثر من عام مع بداية المرحلة الثانية، وقررت أعمل برنامج لاكتشاف النجوم والمواهب واختبرتهم ووجدت فيهم أصوات جميلة زي صوت هاني شاكر".

وعن شخصية "عزب شو" التي ابتكرها، قال إنه لا يوجد فنانون شعروا بالضيق خلال تقليده لهم، "نظرا لأني قديم جدا فعارف إيه اللي ممكن يزعل الشخصية اللي بقدمها، ومزعلوش أو ميقدرش يقاضيني، لأني بقدم الشخصية بشياكة، هو محمد منير اللي كلمني مرة وقالي كفاية يا أخي، عملتني الحفلة اللي فاتت أرحمني".

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