مطار القاهرة يستقبل ويودع 13773 مسافرا من جنسيات مختلفة اليوم

يستقبل ويودع مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، 13773 مسافرا من جنسيات مختلفة، عبر 125 رحلة دولية وداخلية قادمين ومغادرين إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار سيشهد تشغيل اليوم الثلاثاء ارتفاعا في نسبة التشغيل، على عكس يوم أمس الإثنين، والذي شهد انخفاضا حادا في عدد الرحلات، حيث تقلع اليوم 66 رحلة سفر تقل على متنها 5365 مسافرا لعدة وجهات مختلفة.

ويستقبل المطار على مدار الـ24 ساعة القادمة 58 رحلة وصول، تقل على متنها 8408 مسافرا إلى عدة وجهات، أمريكية وأوروبية، وعربية، وإفريقية وأسيوية.

وتستقبل صالات مطار القاهرة الدولي، خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والعاملين تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.