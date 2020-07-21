عاجل.. "التعليم" تعلن ضبط الطالب المسؤول عن تسريب "الجبر والهندسة الفراغية"

حدد فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، هوية الطالب المسؤول عن تصوير امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وجرى ضبطه، حيث يؤدي الاختبار في إحدى لجان مدينة المنصورة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

وكانت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت نموذج امتحان زعمت أنّه خاص بفرع الجبر والهندسة الفراغية الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، وذلك في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.