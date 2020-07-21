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شوقي: حسم أزمة المصروفات بالمدارس الخاصة في سبتمبر

وزير التعليم: 7% بحد أقصى زيادة مسموحة في مصروفات المدارس الخاصة

كتب:

شريف سليمان
07:57 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة ستبدأ في 17 أكتوبر المقبل، كما جرى تحديد موعد إجازة منتصف العام، وهو ما سيعود على كل المدارس باستثناء المدارس الدولية، حيث إن لها نظام امتحانات وجداول مختلفة ومن ثم فإنها ليست ملتزمة بهذا الموعد، وفي الغالب فهي تبدأ قبل أو بعد المواعيد الرسمية بأسبوع أو أسبوعين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة لأزمة المصروفات الدراسية، فإننا سنتناول هذه الأزمة في النصف الثاني من الشهر المقبل، والقرار الساري هو عدم زيادة المصاريف عن نسبة 7%، إلا إذا كان هناك استثناء وافقت الوزارة عليه".

وتابع: "سنحسم هذا الأمر بالنسبة لضوابط مصروفات المدارس الخاصة والدولية في أول سبتمبر في مؤتمر صحفي، ولن نتعامل مع أي أسئلة متعلقة بها حتى نهاية أغسطس".

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