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شوقي: عدد كبير من طلاب الثانوية تعرضوا لعقوبات بسبب الغش هذا العام

كتب:

شريف سليمان
07:56 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطريقة الجديدة للتعليم ليست هدفها الأسئلة التعجيزية، لكنها تبحث عن التعلم والفهم بدلًا من الحفظ وثقافة الدرجات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "بالنسبة للغش، يظل كل امتحان يحتوي على طلاب يحاولون الغش فيه، ويتعرضون للعقوبات، والعقوبات نُفذت على عدد كبير من طلاب الثانوية العامة".

وتابع: "كان الأسهل لهم التعلم، وليس الحصول على درجات بأي شكل حتى لو كان غير أخلاقي، لكن الامتحانات في العام المقبل ستكون بأساليب مختلفة ومتنوعة، ولدينا عدد كبير من الأدوات المتاحة في الدول من حولنا".

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