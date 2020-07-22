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مطار القاهرة يقدم خدماته لـ13 ألف مسافر اليوم

كتب:

أيمن حمزة
10:42 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
مطار القاهرة الدولي يقدم خدماته ل 13158مسافر خلال الـ 24 ساعة القادمه

مطار القاهرة الدولي يقدم خدماته ل 13158مسافر خلال الـ 24 ساعة القادمه

تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 8402 مسافر.

وتغادر صالات السفر خلال الـ24 ساعة المقبلة، 67 رحلة إلى عدة وجهات متعددة أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية، تقل على متها 4738 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر في المطار، إنّ صالات السفر والوصول تشهد على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي، إذ تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية قادمة من عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات عربية ومصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات المطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي. 

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