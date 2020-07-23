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124 رحلة طيران في مطار القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

منها 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة

كتب:

أيمن حمزة
06:39 ص | الخميس 23 يوليو 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل 124 رحلة طيران خلال الـ 24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يستقبل 124 رحلة طيران خلال الـ 24 ساعة الماضية

استقبلت صالات الوصول بمطار القاهرة الدولى يوم أمس الأربعاء، 57 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها 8402 مسافرا.

وغادرت صالات السفر خلال الـ 24 ساعة الماضية 67 رحلة إلى عدة وجهات متعددة «أوربية وعربية وأسيوية وأفريقية» أقلت على متها 4738 مسافرا من جنسيات مختلفة .

وقالت مصادر بالمطار، شهدت صالات السفر والوصول على مدار يوم أمس الأربعاء، كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول وذلك بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي، حيث استقبل المطار خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات دولية قادمة من عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

واتخذت سلطات المطار الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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