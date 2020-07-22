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المطار يستقبل 1995 مسافرا من جنسيات مختلفة خلال الساعات الأولى اليوم

كتب:

أيمن حمزة
12:27 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
المطار يستقبل 1995 مسافر من جنسيات مختلفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

المطار يستقبل 1995 مسافر من جنسيات مختلفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 16 رحلة طيران دولية، تقل على متنها 1995 مسافرا من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات خارجية.

وكشفت مصادر بالمطار، عن استقبال صالات الوصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخرى قادمة من عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، والسعودية، وإثيوبيا، البحرين، والسودان، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

واتخذت سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي. 

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