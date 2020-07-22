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"عندها الإيدز وفيروس سي".. تفاصيل شفاء سيدة مصابة بكورونا بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
08:56 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد طاحون مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي "مستشفي القصر"، أن الأطباء في المستشفي يقدمون ملحمة طبية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نجحوا في علاج العشرات من المصابين قبل تجهيز المستشفي لإخلائها وتحويلها لتنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية. 

وأضاف "طاحون" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن من أخطر الحالات التي نجح الأطباء في علاجها بالمستشفي كانت لمريضة تبلغ من العمر 29 عامًا، وكانت مصابة بفيروس كورونا وفيروس سي، بالإضافة إلى إصابتها بالإيدز.

وأشار إلى أن الحالة كانت تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل بإجراء عملية في الشريان الفخذي لوجود تمدد، مؤكدًا أن الأطباء نجحوا في علاج المصابة وخروجها من مستشفى العزل الصحي بعد شفاءها بشكل نهائي. 

وتابع، أن من بين الحالات الصعبة، كانت لطفل حديث الولادة دخل المستشفى في اليوم التاسع من عمره، ويعاني من أعراض تنفسية كانت متماشيه مع أعراض فيروس كورونا المستجد وبفحص نتيجة العينة واستكمال التحاليل والأشعة المطلوبة، جرى التأكد من الإصابة، وطبق الأطباء البروتوكول العلاجي للطفل والذي تعافى من الإصابة وغادر المستشفى بعد تمام شفاءه. 

وأكد مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي، أن هناك خطة لإخلاء المستشفى من المصابين بفيروس كورونا المستجد، لعلاج قوائم الإنتظار على مستوى المحافظة وتنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية، مشددًا على أن مديرية الصحة تعمل على تنفيذ خطة لنقل المصابين إلى مستشفيات أخرى. 

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