مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 137 رحلة لمختلف دول العالم خلال أمس

سير مطار القاهرة الدولي على مدار يوم أمس الخميس، 137 رحلة دولية وداخلية، إلى عدة وجهات مختلفة حول العالم، أقلت على متنها 15834 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار شهد ارتفاع نسبة تشغيل عدد من الوجهات الدولية المختلفة، مشيرة إلى أن تشغيل يوم أمس شمل 73 رحلة سفر أقلت على متنها 5506 مسافرين، كما استقبل المطار 65 رحلة وصول أقلت على متنها 10384 مسافرا من جنسيات مختلفة .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية رحلات دولية من عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وقامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي