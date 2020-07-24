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المطارات المصرية تستقبل 1710 مصريين عائدين من الكويت خلال 24 ساعة

10 رحلات استقبلتها مطارات القاهرة وسوهاج وبرج العرب

كتب:

أيمن حمزة
07:49 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
المطارات المصرية تستقبل 1710 مصري عائدين من الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية

المطارات المصرية تستقبل 1710 مصري عائدين من الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية

استقبلت المطارات المصرية على مدار يوم أمس الخميس، 10 رحلات طيران دولية قادمة من الكويت، أقلت على متنها 1710 مصريين.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الرحلات الـ 10 استقبلتها مطارات «القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب»، وأن مطار القاهرة الدولى، استقبل على مدار الـ24 ساعة الماضية 5 رحلات أقلت على متنها 915 مسافرا، بينما استقبل مطار سوهاج الدولي 3 رحلات على مدار الـ24 ساعة الماضية أقلت على متنها 470 مسافرا، فيما استقبل مطار برج العرب الدولي، 325 مسافرا مصري، ليصل إجمالى عدد المصريين العائدين من الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1710 مسافرين.

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