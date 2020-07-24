حظك اليوم الجمعة 24-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتابع المهتمين بعلم الأبراج الحظ اليومي الخاص بهم، لمعرفة ما سيقدم عليه في يومه من أحداث، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات وهي "الترابية، النارية، المائية، الهوائية"، وتقدم "الوطن" لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي بناءً على توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وعليك أن تعتني بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وقد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان توفيق الدقن، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يدفعك اليوم للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وتراجع خطواتك وحساباتك ومصروفاتك والتزاماتك المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تقع في أخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تعالج المشاكل الصغيرة أولا بأول وتجد حلول ناجعة

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذرء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وتنظم جهودك ولا تبدد جهودك فيما لا طائل من ورائه

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تتكلم اليوم عن حياتك الشخصية وأن تحافظ على الكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

عطارد في منزل الحظ يدفعك نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمر ما وتتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو الاهتمام اليوم بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وعناية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وقد تحقق أرباح والوقت مناسب للترتيب لسفر أو رحلة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال قد يصيبك بالتشوش.. كن حذرا في إدارتك لأعمالك وللنواحي المادية وتجنب التسرّع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تطمئنك معلومات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم منك لتفهم وعناية جادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.