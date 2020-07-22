"الآثار" تنفي هدم مقابر المماليك: أحواش حديثة

أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أنه لن يهدم أثر مسجل سواء في مقابر المماليك أو غيرها، موضحًا أن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، أنه لم يتم هدم أي أثر وأن المقابر الموجودة بالصور المنشورة على مواقع التواصل، عبارة عن أحواش حديثة مضافة في فترة متأخرة في عشرينيات القرن الماضي للمنطقة، وتم إزالة أجزاء منها، لعمل محور خدمي تقوم بها الدولة ضمن شبكة الطرق لفك الاختناقات المرورية.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صورًا للوادر ومعدات، أثناء هدم عدد من المباني زعموا أنها المقابر الواقعة في منطقة قرافة المماليك بالقاهرة.