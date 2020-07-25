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مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة تقل 12374 راكبا

كتب:

أيمن حمزة
10:48 ص | السبت 25 يوليو 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة خلال ال 24 ساعة القادمه

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة خلال ال 24 ساعة القادمه

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 87 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12374 راكبًا، كما يغادر المطار 84 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4357 راكبًا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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