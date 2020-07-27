استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة اليوم.. والقاهرة تسجل 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

وتوقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وأن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالقاهرة فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 20، وسوهاج العظمى 41 والصغرى 27 ، وقنا العظمى 42 والصغرى 28 ،والاقصر العظمى 42 والصغرى 29، والصغرى وأسوان العظمى 43 والصغرى 31