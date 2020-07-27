إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة والري والأوقاف بالغربية

أعلنت ديوان محافظة الغربية، اليوم، عن الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والري والأوقاف من خلال التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية بمجالس المدن والتعاون مع الأجهزة الأمنية مدعومة بالدوريات الشرطة والطواقم الأمنية على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وسمنود وقطور.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بالضرورة تنفيذ كافة قرارات إزالة مخالفات المباني والتعدي على أراضي وأملاك الدولة والري وردع كافة المخالفين بإحالتهم للنيابات العسكرية.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية والتي دعمت بقوات من الأمن المركزي ودوريات وطواقم شرطة ثابته ومتحركة تحت إشراف اللواء محمود كشك مساعد مدير فرقة المحلة بنطاق مركزي سمنود والمحلة حيث تمت إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة والري والأوقاف.

كما أسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات لمباني ومنازل مخالفة على أراضي الأوقاف والري بنواحي قري أبوصير وميت حبيب وميت بدر حلاوة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي امرت بإحالة المخالفات لجهات الاختصاص بالنيابات العسكرية.