حماية المستهلك: قانون "الكول تون" سيُطبق رغم استياء الشركات

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز وصلته 63 ألف شكوى خلال آخر 6 أشهر، جرى حل 44 ألف منها بنسبة 76%.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كل من قمنا بحل مشكلاتهم حصلوا على حقوقهم باستبدال أو استرجاع سلعهم التي كانوا يشتكون منها".

وحول أزمة المصروفات الدراسية، قال سمير، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لها اليد العليا في كل النواحي التعليمية وغيرها ومنها هذا الأمر، حيث قالت إن العملية جرت بشكل أو بآخر لكن يتبقى خدمة الباصات التي تستكمل ولم يستفيد منها الطالب في النصف الثاني من العام الدراسي، دون إلحاق الضرر بالمدارس.

وحول أزمة الـ "كول تون"، قال: "قعدنا مع الشركات وتفهمت الوضع ومنحناهم مهلة 15 يومًا لتطبيق القانون، وأكدنا أهمية أن يبدي المشترك رغبته، وإن لم يبدِ رغبته فإنه سيحصل على حقه، وسمعنا أن الشركات زعلانة وهنطبق القانون".