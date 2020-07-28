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4 مطارات تستقبل 1250 مصريا عائدين من الكويت اليوم

كتب:

)أيمن حمزة
09:16 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
المطارات المصرية تستقبل 1250 مصري عائدين من الكويت خلال ال 24 ساعة القادمه

المطارات المصرية تستقبل 1250 مصري عائدين من الكويت خلال ال 24 ساعة القادمه

تستقبل المطارات المصرية اليوم 1250 مصريا عائدين من الكويت، إلى مطارات القاهرة، سوهاج، أسيوط، وبرج العرب، وذلك عبر 8 رحلات جوية.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ مطار القاهرة الدولي سيستقبل على مدار الـ24 ساعة المقبلة، 4 رحلات تقل على متنها 625 راكبا، ويستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين، تقلان على متنهما 290 راكبا، فيما يستقبل مطار برج العرب الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 190 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا، ليصبح إجمالي عدد المصريين العائدين من الكويت على مدار اليوم 1250 مصريا.

وتتخذ سلطات الطيران المدني بالمطارات المصرية، الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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