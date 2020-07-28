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مطار القاهرة يستقبل 15380 مسافرا على متن 147 رحلة اليوم

كتب:

أيمن حمزة
10:00 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 15380 مسافر على متن 147 رحلة لمختلف دول العالم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 15380 مسافر على متن 147 رحلة لمختلف دول العالم

يسير مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 147 رحلة دولية وداخلية لعدة وجهات حول العالم، تقل على متنها 15380 راكبا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار عن أنّ تشغيل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، يشهد ارتفاعا في نسبة التشغيل بعدد من الجهات الدولية المختلفة، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، والإجازة الصيفية.

وأضافت المصادر أنّ تشغيل اليوم يتضمن 79 رحلة سفر تقل على متنها 5045 راكبا، من جنسيات مختلفة، في حين يستقبل المطار 68 رحلة وصول، تقل على متنها 10335 مسافرا من عدة جنسيات مختلفة إلى عدة وجهات، أمريكية، وأوروبية، وعربية، وآسيوية وأفريقية، ليصبح إجمالي عدد العائدين والمغادرين بمطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة المقبلة، 15380 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات المطار تستقبل اليوم رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة لشركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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