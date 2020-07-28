"مطار القاهرة" يستقبل 2712 مسافرا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 16 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها 2712 راكبا، قادمة من عدة وجهات أوربية، وعربية، و أسيوية، وإفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 16 رحلة قادمة من عدة وجهات منها "فرانكفورت، جده، القصيم، دبي، أبوظبي، الشارقة، مسقط، الخرطوم، الكويت، الجزائر"، والعديد من الجهات المختلفة.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.