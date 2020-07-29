رفع حالة الطوارئ بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

ناشدت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، جميع المودعين والمستقبلين خارج صالات السفر والوصول بالمطار التعاون مع رجال الأمن، خاصة المرور، للحد من الزحام أمام صالات السفر والوصول وسهولة الحركة بكل طرق ومداخل المطار، حرصاً على راحة الجميع، مع الالتزام بكافة إجراءات التباعد حرصا على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال الإذاعات الداخلية بصالات السفر والوصول بمباني الركاب الثلاثة.

وأكدت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي لـ"الوطن"، رفع حالة الطوارئ بالمطار، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة تنفيذ خطة وزارة الداخلية وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين جميع الأجهزة الأمنية وغير الأمنية العاملة بالمطار، بهدف توفير التأمين اللازم لسلامة المسافرين والعاملين بالمطار، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، استمرار تقديم جميع خدماتها الصحية خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال نشر المعلومة الصحية السليمة بين المسافرين والعائدين خاصة القادمين من دول أفريقيا، والبلاد الحارة للحد من انتشار الفيروسات القاتلة بين المسافرين والعائدين من الخارج.

وفي نفس السياق، جددت شركة ميناء القاهرة الجوس من تحذيراتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وناشدت العاملين لديها ضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة والأمن حرصاً على الأرواح والممتلكات والتحسب لأس طوارئ جراء الموجة الحارة التس تضرب البلاد وتستمر حتى الاثنين المقبل.

من جانبها، استعدت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة لبدء موسم الزحام، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وعودة آلاف المصريين إلى بلادهم لقضاء إجازات عطلة نهاية العام والعطلات الصيفية.