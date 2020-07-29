محافظ المنوفية يحيل موظفي إدارة الأملاك إلي النيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المسئولين بإدارة أملاك المنوفية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمنوفية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها حيال واقعة تزييف للحقائق في محاولة لتسهيل الإستيلاء علي المال العام وضياع أراضي الدولة وإكساب حق غير مشروع .

حيث تم إحالة المختصين بإدارة أملاك المنوفية التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلي النيابة العامة لقيامهم بإرسال خطاب بالمخالفة للقانون لمديرية المساحة بشأن قطعة أرض أملاك دولة مقام عليها محطة صرف صحي بناحية قويسنا ومتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مما يساعد في تسهيل الإستيلاء علي المال العام وتزييف الحقائق ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام عقب ورود مذكرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بهذا الأمر .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدى بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشدداَ على تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.