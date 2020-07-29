مشروع بحثي بجامعة بنها لتطوير مواد مكافحة الآفات

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بتمويل مشروع بحثي لدراسة مرض الجلد العقدي بالماشية وتطوير بعض المواد المستدامة لمكافحة الآفات بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قدره 1.935 مليون جنيه وتصل مدة المشروع 24 شهرا.

من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدرسات العليا والبحوث، إلى أن دعم الجامعة للبحث العلمي والبحوث الأكاديمية والمشروعات البحثية هو إحدى أولوياتها، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور عبد الفتاح سليم، رئيس الفريق البحثي، والأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، إن الهدف من المشروع هو معرفة العوامل التي يمكن من خلالها التنبؤ بظهور المرض الجلد العقدي في الماشية ومعرفة التتابع الجيني للعترة الفيروسية الموجودة حاليا بمصر.