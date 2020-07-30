4 مطارات تستقبل 2120 مصريا عائدين من الكويت اليوم

تستقبل المطارات المصرية اليوم 2120 مصريا عائدين من الكويت، على متن 13 رحلة طيران، وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ الرحلات الـ13 سوف تصل لمطارات: القاهرة، أسيوط، سوهاج، وبرج العرب.

في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنّ شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، ستبدأ إعادة تشغيل رحلاتها التجارية بشكل مبدئي لـ20 دولة حول العالم بينها مصر، اعتبارا من السبت المقبل.

وكانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران أعلنت استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعيا، اعتبارا من السبت المقبل الموافق 1 أغسطس 2020، ومن المخطط أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع 3 رحلات.

وأهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين على متن رحلاتها إلى الكويت، إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة، للسماح بصعودهم إلى الطائرة، إضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها السلطات في الكويت عند الوصول، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.