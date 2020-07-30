"الوزراء": سيكون لدينا أكثر من مدينة جديدة على الحدود مع ليبيا

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن مدينة العلمين الجديدة رئة جديدة تُفتح في منطقة لم يكن أحد يسير فيها على الكورنيش، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أن يكون الكورنيش لكل المصريين لكي يتمتعوا به، بعدما حجبت القرى السياحية المياه عن المصريين لسنوات.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "زمان كان أي مواطن ماشي بعربيته مكنش يعرف يروح على الكورنيش، لكن الرئيس قال من هنا ورايح أي مدن سياحية أو ساحلية هيكون فيها كورنيش يتمتع به المصريون جميعًا، وده عملناه في مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد المطلة على البحر المتوسط".

وأوضح، أن هناك 15 مدينة جديدة يجرى تنفيذها، موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، متابعًا: "سيكون لدينا أكثر من مدينة جديدة على الحدود مع ليبيا".