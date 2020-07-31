تعرف على الضوابط المالية للدعاية الانتخابية

حدد نص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 42 لسنة 2020 وقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020، ضوابط الدعاية الانتخابية ومنها الضوابط المالية وسقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لانتخابات الشيوخ كالتالى:

التبرعات

يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات.

تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة.

يسمح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص أو حزب مصرى.

لا يزيد التبرع العينى والنقدى للمرشح من شخص أو حزب على 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية.

إلزام المرشح بفتح حساب بنكى للإنفاق على الدعاية الانتخابية

إلزام المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب.

لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب البنكى للمرشح.

سقف الدعاية

مرشحو الفردى:

500 ألف جنيه الحد الأقصى لكل مرشح

200 ألف جنيه فى حالة الإعادة

القائمة الانتخابية التى تضم 15 مقعداً:

2 مليون و500 ألف جنيه الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الخاصة بها

1 مليون جنيه فى حالة الإعادة.

القائمة الانتخابية التى تضم 35 مقعداً:

5 ملايين جنيه الحد الأقصى لسقف الدعاية

2 مليون جنيه فى حالة الإعادة.