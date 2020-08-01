الرابطة الطبية الأوروبية تطالب بتشريح جثث وفيات كورونا للتوصل للقاح

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنَّه يجب على منظمة الصحة العالمية البدء في تشريح جثث وفيات كورونا من أجل دراسة سبب الوفاة من فيروس كورونا، متابعًا أنّ هناك كثيرًا من دول العالم فعلت ذلك، وثبت أن 99% من التشريح أنَّ الجلطات الدموية لها دور مهم في سرعة وفاة مصاب كورونا.

عودة: التشريح أثبت تسبب الجلطات الدموية في سرعة وفاة مصاب كورونا بنسبة 99%

وأضاف "عودة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ المنحنى العالمي لفيروس كورونا سيرتفع لمدة أسبوعين أو ثلاثة من أجل استقراره مرة أخرى وينخفض عالميًا، حيث إنَّه مع ارتفاع نسب التعافي يؤكّد أنَّه توجد أدوية تؤدي للتعافي، مضيفًا إلى أن الفيروس الآن قد ضعف كثيرًا.

15 دولة بأوروبا يوجد بها 92% من الإصابات بكورونا بالعالم

وأوضح أنَّ هناك 15 دولة بأوروبا يوجد بها 92% من الإصابات بكورونا بالعالم، موضحًا أنَّ هناك دولًا تكون نسبة الوفيات بها عالية جدا بالنسبة إلى أرقام التعافي.

وأشار إلى أنَّ الإحصائيات العالمية في آخر 4 أسابيع بشأن فيروس كورونا تدل على أن أرقام الإصابات بدأت في الارتفاع كل أسبوع إلى مليون إصابة تقريبًا، مشيرًا إلى أنَّ هناك ما يزيد على 17 مليون إصابة في العالم، ومن بينها ما يزيد على 3 ملايين إصابة بأوروبا فقط.

وتابع أن هناك أزمة لفيروس كورونا بأوروبا فى شهري 6 و7 لا تعد موجة ثانية، لافتا إلى أن العلماء يقسمون المرحلة الأولى إلى 3 مراحل، لافتين إلى أن أوروبا تدخل الآن فى المرحلة الثالثة وإيطاليا بشكل خاص، حيث إن 85% من الإصابات هناك جاءت من الخارج، إلا أن مقاومة الفيروس أصبحت أفضل الآن هناك.