حملة لإزالة تراكمات القمامة في العيد بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر حملة مكبرة لإزالة كل تراكمات القمامة من كل شوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية والمقالب الفرعية والوسيط أسفرت عن رفع 160 طن قمامة إلى المقلب العمومى بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية، أن حملات رفع القمامة من الشوارع والطرق والميادين مستمرة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن سيارات جمع القمامة تجوب شوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية لرفع القمامة إلى المقلب الوسيط ثم رفعها إلى المقلب العمومى بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور بالشوارع والطرق سواء بالمدينة أو قرى الوحدات المحلية لرصد أى مشكلات تضر بالمواطنين لحلها فورا فى التو واللحظة بهدف راحة أهالينا المواطنين وشعورهم بالرضا التام فى شتى المجالات قائلا "لن يهدأ لى بال حتى يشعر كل مواطن بالرضا التام فى الخدمات والمرافق".