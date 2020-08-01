مطار القاهرة يستقبل 17 رحلة دوليه تقل 2420 راكبا من عدة دول

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 17 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 2420 مسافرا، قادمين من عدة وجهات أوربية وعربية وأسيوية وأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 17 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، "نيويورك، فرانكفورت، أديس أبابا، دبي، أبوظبي، الشارقة، الكويت، الجزائر، البحرين، بغداد، عدن" والعديد من الجهات المختلفة.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.