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صور.. إزالة 16 تعديا على أراضي الدولة والري بالغربية

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
04:21 م | الأحد 02 أغسطس 2020
صور :ازاله ١٦ حاله في المهد التعديات على أراضي الدولة والري بالغربية

صور :ازاله ١٦ حاله في المهد التعديات على أراضي الدولة والري بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والري، مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحله وبسيون وقطور.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 16 قرار إزالة فورية في المهد لتعديات على أراضي الدولة والري والزراعة والتصدي لأي مخالفات، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال تلك المخالفات.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، أن رؤساء الوحدات المحلية القروية اتخذوا كافة الإجراءات حيال حالات البناء في المهد أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وردع المخالفين بإحالتهم للنيابات العسكرية.

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