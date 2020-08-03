"ريان" تتفقد مدن قليوب وقها وطوخ لتحسين بيئة العمل وإزالة المعوقات

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أمس الأحد، مدن قليوب، وقها، وطوخ، لتحسين بيئة العمل وإزالة المعوقات.

بدأت نائب المحافظ الجولة، بتفقد ميدان العاشر بمدينه قليوب وذلك بحضور مجدي نجاح رئيس المدينة، لدراسة تطويرة وتيسير الحركة المرورية به وتجميل الحديقة، بناء على الاجتماع المنعقد بالمكتب لدراسة تطوير الميادين خلال الفترة القادمة.

كما تفقدت "ريان"، الحملة الميكانيكية للمجلس للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، ومدى تنظيفها اولاً بأول، وذلك للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات، وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.

ووجهت مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات، ورفع كفاءتها، مع عدم تواجد أى سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية.

كما تفقدت "ريان"، تجميل وتطوير ميدان الدوران بقليوب، ونقطة تجمع القمامة لإزالة ورفع الموجود بها أولا بأول، وجرى التنبيه بضرورة رفع القمامة من الشوارع وتوفير بيئة نظيفة للمواطن.

وتوجهت نائب المحافظ إلى مدينة قها، لتفقد المركز التكنولوجي الجاري إنشاءه، وذلك بحضور المهندسة أمل فوزي رئيس المدينة، وجرى أيضا تفقد مقلب القمامة بالمدينة، والتنبيه بضرورة سرعة نقل القمامة أولا بأول، وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، بالإضافة إلى تفقد الحملة الميكانيكية بالمجلس، للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات، وفقا لأمر التشغيل، ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.

ثم قمت "ريان"، بالتوجه إلى مدينة طوخ، وتفقد منطقة السوق وذلك بحضور سمير نائب رئيس المدينه، بالإضافة إلى تفقد الحملة الميكانيكية لدراسه تحسين العمل بها، وإزالة المعوقات، كما جرى تفقد مجزر طوخ، ووحدة معالجة مياه المجزر بالإضافة إلى التنبيه على ضرورة تعقيم المجزر قبل وبعد الذبح، حيث يبلغ مساحة المجزر 2800 متر تقريبا.