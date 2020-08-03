مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة طيران دولية اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 15 رحلة طيران دولية، نقلت 2041 مسافرا من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات أوربية، عربية، أسيوية، وأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 15 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، «فرانكفورت، روما، فيينا، اسطنبول، اديس ابابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، البحرين، عدن، بغداد».

وطبقت سلطات المطار كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.