رئيس التحرير

محمود مسلم

اليوم.. 1744 مسافرا يغادرون مطار القاهرة على متن 17 رحلة طيران

اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة

كتب:

أيمن حمزة
05:11 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
1744 مسافر يغادرون القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

1744 مسافر يغادرون القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، 17 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج، وعلى متنها 1744 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات السفر شهدت مغادرة 17 رحلة دولية في طريقها لعدة وجهات خارجية، منها، «لندن، باريس، كوبنهاجن، فرنكفورت، فيينا، روما، اسطنبول، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، عدن، البحرين».

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي .

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافرا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة تقل 12374 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 137 رحلة لمختلف دول العالم خلال أمس

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12971 مسافر على متن 115 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 3308 مسافرين من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 1193 مسافرا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 99 رحلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 129 رحلة تقل 8716 مسافرا

وزيرا الطيران والسياحة والآثار يتفقدان متحف مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي يستقبل 15 رحلة خلال اليوم