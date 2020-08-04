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صور.. "علم مصر" بالمقلوب للمرة الثانية في دعاية "الشيوخ" بالمنوفية

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إبراهيم الديهي
05:30 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
جلنب من دعاية المرشح

جلنب من دعاية المرشح

للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، يظهر "علم مصر" مقلوبًا علي دعاية انتخابية لمرشح بمجلس الشيوخ في المنوفية، حيث كانت هذه المرة من نصيب الدكتور ناصر الحنفي المرشح المستقل الذي يعمل أستاذًا جامعيًا.

وأثار إعلان المرشح للدعاية الانتخابية وتعليق اللافتات في الشوارع والتي يظهر عليها "علم مصر" بالمقلوب حالة من السخرية والجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اُتهم المرشح بإهانة علم مصر. 

وتأتي الواقعة بعد أيام قليلة من انتشار لافتات للمرشح أحمد طاهر الفقي، وعليها علم مصر بالمقلوب، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

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