الأولى علمي علوم بالغربية: "نفسي التحق بالطب من أجل الفقراء"

قالت مريم محمود إسماعيل، الأولى على الجمهورية بشعبة "علمي علوم" بالثانوية العامة، والطالبة بمدرسة السنطة بمحافظة الغربية، إن إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اسمها على الهواء مباشرة ضمن أوائل الجمهورية، جعلها أكثر سعادة وفرحة، "الحمد لله ربنا عوض صبري وكافئني على سهر الأيام والليالي، ورفعت رأس أهلي ربنا يخليهم ليا".

ووسط دوي الزغاريد، احتفلت أسرة الطالبة "مريم" بمنزل أقاربها بمدينة الإسكندرية، حيث يقضوا الإجازة الصيفية برفقة والدتها وشقيقيها أحمد وسلمى.

وأضافت "مريم": "نفسي التحق بكلية الطب أو الحصول على منحة دراسية للدراسة بالجامعة الأمريكية أو الألمانية، لمساعدة الفقراء وكل من يحتاج رعاية صحية".

وحول طبيب الغلابة الراحل محمد مشالي، قالت: "كان نموذجا ناجحا في الحياة وخدمة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا".

مريم: كل الشكر لوالدي ووالدتي مصدر سعادتي

وعن دور والديها في تفوقها، قالت "كل الشكر لوالدي وأمي هما مصدر سعادتي، كونهما السند ليّ في الحياة".

واستطردت: "نفسي ماما وبابا يلتحقان بالحج بيت الله الحرام وأتواجد معهما على جبل عرفات". وأكدت أنها كانت تذاكر وفق معدل يومي لا يزيد على 7 ساعات يوميها، ثم تواصل حياتها بصورة طبيعية من خلال مشاهدة التلفزيون والأفلام، فضلا عن موازنتها بين أجواء الحياة الدراسية والمذاكرة والجلوس مع أفراد أسرتها.

والدة مريم: ربنا عوض صبري

من جانبها، قالت "منال" والدة الطالبة مريم، مدرسة لغة إنجليزية إن الله رزقها بمريم وأحمد وسلمى وعشرة مع والدهم تتجاوز 20 عاما، لافتة إلى أن نبأ نجاح ابنتها المتوسطة كانت مفاجئة "حلوة" جعلت دموعها تنهمر.

وتابعت: "ربنا عوض صبري طول عمري في أبنائي أحمد الذي التحق بكلية الهندسة ومريم التي أصبحت على مشارف كلية الطب والصغرى سلمى في الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله سأواصل كفاحي معهم".

في المقابل، وجه محمود أحمد إسماعيل والد الطالبة، ومدرس رياضيات بمدرسة السنطة، الشكر لابنته، "الحمد لله، مريم رفعت راس بابا وماما والعائلة كلها وربنا يحفظك ويبارك حياتك دايما وخلاص كلنا معاكي وهنكمل المشوار وهتبقي نموذج مشرف وقدوة لنا كلنا".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".