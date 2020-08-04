شوقي لطلاب الثانوية: الدروس مش هتفيدكم في الامتحان الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام الإلكتروني بدأ في عام 2018، وجرى بالتوازي معه تقديم محتوى تعليمي على منصة بنك المعرفة، خصيصًا للصف الأول الثانوي في هذا التوقيت، وكان كل منهج بهذا الصف يحتوي على نموذج رقمي.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "في عام 2019 عممنا نفس الأمر على الصف الثاني الثانوي، والآن نعمل على منهج الصف الثالث الثانوي، ومع توفر التابلت وتجهيز المدارس إلكترونيًا لم يعد هناك احتياج لطباعة كتب الوزارة، والمحتوى الرقمي الذي في حوزة الطلاب هو أكثر ثراءً بكثير من الكتب القديمة".

وتابع: "في هذه الفترة نبني كتبًا تفاعلية بالصوت والصورة والأمثلة تفوق الكتب القديمة، وبالتالي إحنا مش محتاجين نطبعها خالص".

ووجه وزير التربية والتعليم حديثه للطلاب قائلًا: "غيرنا طريقة التقييم ونمنحكم مصادر تعلم لم تطلعوا عليها من قبل، وفروا فلوسكم لأن اللي بيحصل في الدروس لن يضيف لكم في الامتحان الجديد".