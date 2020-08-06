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خبير في صناعة النقل الجوي يستعرض الأجزاء الرئيسية في الطائرات

كتب:

أيمن حمزة
05:06 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
تعرف على أجزاء الطائرة الرئيسية في 5 نقاط

تعرف على أجزاء الطائرة الرئيسية في 5 نقاط

تحدث خبير صناعة النقل الجوي، سمير شعبان، عن الأجزاء الرئيسية في الطائرة، مشيرا إلى أنها تتكون من 5 أجزاء، من بينها البدن الرئيسي، والأجنحة. 

وبحسب الخبير في صناعة النقل الجوي فإن الطائرة تتكون من 5 أجزاء رئيسية هي: 

1.البدن الرئيسي: (Fuselage) وهو الجزء الرئيسي للطائرة الذي يقوم بوصل كافة اجزاء الطائرة معا"، ويحتوي على كابينة التحكم، وقاعات الركاب بغض النظر عن العدد والحجم، وقاعة الشحن.

2.الأجنحة (Wings) والتي تنتج قوة الرفع للطائرة وتحتوي على تنكات الوقود وبعض أسطح التحكم.

3.وحدة الذيل (Empennage) وتحتوي على أسطح تحكم ومحرك الطاقة APU المساعد ببعض الطائرات.

4.وحدة الهبوط (Landing Gear) وتدعم حركة الطائرة على الأرض وتمتص صدمة الهبوط.

5.ألمحركات ( Engines) وهي مسؤولة عن تولد قوة الدفع للأمام (Thrust) وتوريد هواء مضغوط للكابينة.

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